A vencedora da 12.ª edição Prémio Novos Artistas Fundação EDP, Claire de Santa Coloma, afirmou hoje, em Lisboa, que o seu trabalho "é um ato de resistência", e "uma reflexão sobre o tempo", em defesa da lentidão.

"O meu trabalho é como um ato de resistência. Toda esta velocidade que está à nossa volta faz parte do nosso quotidiano, mas o nosso ritmo de pensamento continua a ser o mesmo de há muitas décadas", sustentou a artista argentina de 33 anos.

Claire de Santa Coloma falava aos jornalistas no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), no final do anúncio prémio principal, no valor de 20 mil euros, e da menção honrosa para a também finalista Ana Guedes.