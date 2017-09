Autárquicas

O candidato socialista e presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, reivindicou hoje a gestão municipal das escolas básicas do segundo e terceiro ciclos, para as requalificar, estimando um investimento de 30 milhões de euros em 30 estabelecimentos.

"A nossa proposta é assumirmos as responsabilidades pelas escolas do segundo e terceiro ciclo e pelas escolas secundárias, precisamente as que têm mais dificuldades de infraestruturas, que estão mais degradadas e nas quais o Estado central não investiu o que devia para as recuperar", declarou Fernando Medina.

O candidato, que falava no final de uma visita à escola básica Mestre Querubim Lapa, em Campolide, acrescentou que a autarquia já iniciou "a negociação com o Ministério da Educação para fazer essa requalificação".