O impacto do Alojamento Local (AL) na economia da Área Metropolitana de Lisboa (AML) superou os 1.660 milhões de euros, representando 1% do PIB gerado nesta região, de acordo com um estudo hoje divulgado.

O estudo "Qual o impacto económico do Alojamento Local na Região de Lisboa" foi encomendado pela Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) ao ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa e segue-se a um outro apresentado a 03 de março, segundo o qual a maioria das unidades de AL disponíveis na zona de Lisboa resultaram de imóveis desocupados, mas 19% do total estavam arrendados antes de serem convertidos ao turismo.

De acordo com o estudo, em 2016 o AL teve um impacto de 1.664,7 milhões de euros na economia da região, revelou o estudo, salientando que 2016 foi um ano atípico, porque foi um ano de legalização de muitos dos AL já existentes, devido a alterações legislativas, afirmou Hélia Pereira, do ISCTE, que apresentou as conclusões do estudo.