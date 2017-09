Actualidade

Um submarino alemão da I Guerra Mundial com 23 corpos no interior foi encontrado ao largo da costa da Bélgica, anunciaram hoje as autoridades.

O governador da Flandres Ocidental, Carl Decaluwe, disse que o achado, no fundo do Mar do Norte, "é muito particular".

"É muito surpreendente que tenhamos encontrado isto", disse, Decaluwe, citado pela Associated Press.