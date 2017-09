Actualidade

O treinador Abel Ferreira disse hoje que o Sporting de Braga quer "muito estar presente" na 'final four' da Taça da Liga de futebol, que vai realizar-se em Braga, e, por isso, importa vencer o Benfica na quarta-feira.

"Sabendo que a 'final four' é em nossa casa (em janeiro de 2018(, queremos muito estar presentes, mas sabemos que a tarefa vai ser dura e vai exigir de nós o nosso melhor já no jogo de amanhã (quarta-feira). Temos dois dias para preparar a estratégia que nos permita vencer o jogo, que é fundamental nesta curta competição", afirmou, na conferência de imprensa de antevisão da partida do estádio da Luz.

O técnico 'arsenalista' revelou que vai fazer cinco alterações no 'onze' inicial e desvendou mesmo duas delas: o guarda-redes André Moreira e o defesa central Ricardo Ferreira, que ainda não jogaram esta época, o último em recuperação de longa lesão, vão ser titulares.