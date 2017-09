Actualidade

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego foi de 418,2 mil pessoas em agosto, o que representa uma queda homóloga de 16,1%, mas uma subida de 0,5% face ao mês anterior, divulgou hoje o IEFP.

Segundo dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), em agosto de 2017 havia menos 80,5 mil pessoas inscritas nos centros de emprego face ao mesmo mês do ano passado.

Já o aumento em cadeia do desemprego, de julho para agosto, deveu-se sobretudo a um acréscimo do número de jovens inscritos (3,3%) e de idêntica subida do número de pessoas à procura do primeiro emprego (3,6%). Os únicos níveis de habilitação em que o desemprego cresceu foram o ensino superior (4,6%) e o ensino secundário (1,5%).