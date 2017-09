Actualidade

O Sporting recebe hoje o Marítimo, em jogo da primeira jornada da Taça da Liga, sem Bas Dost ou Bruno Fernandes, os melhores marcadores dos 'leões' na I Liga de futebol, e com apenas quatro titulares de sábado.

O técnico Jorge Jesus promoveu uma autêntica 'revolução' nas escolhas para o jogo de estreia no Grupo B da Taça da Liga, com a saída de oito jogadores da convocatória em relação ao jogo com o Tondela, no sábado, que venceu por 2-0.

Além de Bruno Fernandes, com cinco golos na Liga, e Bas Dost, com quatro, ficaram igualmente de fora o guarda-redes Rui Patrício, os defesas Piccini, Coates e Fábio Coentrão, o médio William Carvalho e o extremo Gelson Martins.