Actualidade

O número de casais em que ambos os cônjuges estão desempregados atingiu, no final de agosto, 9.072, uma redução de 14,4% face ao mês homólogo, e uma subida de 0,2% em relação ao mês anterior, revelam dados divulgados hoje pelo IEFP.

De acordo com a informação mensal do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), face a agosto do ano passado havia menos 1.521 casais em que ambos os cônjuges estavam desempregados. Por outro lado, comparando com julho, o número de casais aumentou em 22.

A Lei nº 4/2010, de 5 de maio, veio introduzir a obrigação de constar nas bases de dados do IEFP o estado civil do desempregado, ou situação equiparada, e a condição laboral do cônjuge, devendo ser publicada a informação estatística referente ao número de casais em que ambos os cônjuges se encontram na situação de desemprego.