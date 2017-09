Actualidade

Yannick Djaló, avançado do Vitória de Setúbal, clube da I Liga portuguesa de futebol, foi hoje sujeito a uma intervenção cirúrgica ao joelho, revelou o clube no seu site oficial.

"O avançado Yannick Djaló sofreu uma entorse do joelho e, depois de ter sido avaliado pelo departamento médico do clube, foi decidido que deveria ser operado com a maior brevidade possível", lê-se na nota de imprensa.

Yannick Djaló, que foi apresentado no Estádio do Bonfim a 23 de agosto e estava a recuperar a forma física desde a sua chegada, lamentou no Instagram - onde publicou uma fotografia com uma pulseira do Hospital da Luz, Setúbal, no pulso - os percalços e promete regressar com energia redobrada.