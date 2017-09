Actualidade

A agência de notação financeira Standard & Poor's melhorou hoje o 'rating' do Banco BPI, na sequência da subida da nota soberana de Portugal, que saiu de 'lixo', informou hoje em comunicado.

A nota do BPI passou assim de BB+ para BBB-, dentro do grau de investimento, tal como acontece com o Santander Totta, já hoje noticiado.

Ambos os bancos mantêm ainda a perspetiva 'estável', pelo que se antecipa que a sua notação se mantenha a médio prazo.