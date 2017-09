Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considerou hoje as declarações do embaixador da Guiné Bissau sobre a revisão do acordo de transmissão da RTP e RDP "inaceitáveis".

"Foram atribuídas ao senhor embaixador da Guiné-Bissau declarações que são inaceitáveis. O senhor embaixador já foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e teve oportunidade de esclarecer que não foi isso que disse, ou que quis dizer, e, portanto, o incidente está resolvido", disse o ministro em Nova Iorque.

O embaixador da Guiné-Bissau em Lisboa acusou ontem as autoridades de Portugal de "um desprezo quase canino" face à ausência de respostas a propostas para negociar o protocolo de transmissão da RTP e RDP naquele país.