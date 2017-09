Mundiais ciclismo

A holandesa Annemiek van Vleuten venceu hoje o contrarrelógio feminino de elite, nos Mundiais de ciclismo de estrada, a decorrer em Bergen, Noruega, à frente da compatriota Anna van der Breggen, segunda, e da australiana Katrin Garfoot.

A campeã holandesa de 'crono', de 34 anos, coroou-se campeã do mundo pela primeira vez, ao ser a única corredora a baixar dos 29 minutos, terminando com um tempo de 28.50,35 minutos, no final dos 21,1 quilómetros de prova.

A holandesa, campeã nacional da especialidade em 2014, 2016 e 2017, culmina um ano muito positivo, em que logrou o terceiro lugar da geral do Giro Rosa, versão feminina da Volta a Itália, bem como a vitória na Volta a Holanda e no 'La Course', prova organizada pela Volta a França.