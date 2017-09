Actualidade

A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra anunciou hoje a criação de uma ecopista entre os municípios de Figueira da Foz, Cantanhede e Mira, que vai ligar à rota Eurovelo 1, da rede europeia de ciclovias.

O projeto visa a ligação intermunicipal entre as ecopistas do Dão, do Mondego, do Vouga e Eurovelo 1, contribuindo "fortemente para o aumento da atratividade turística destes territórios e do país", refere a comunidade em comunicado enviado à agência Lusa.

A sua execução "representa um investimento de um milhão e 250 mil euros" e é "decisivo para a conclusão do percurso da Eurovelo1, estando o mesmo devidamente conectado, a norte e a sul, com os concelhos limítrofes, de forma a garantir a continuidade da rota".