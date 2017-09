Actualidade

Quarenta milhões de pessoas foram vítimas de 'escravatura moderna' no ano passado, e 152 milhões de crianças foram submetidas a trabalho infantil, segundo dados hoje divulgados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A OIT e a fundação Walk Free, em associação com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), divulgaram dois relatórios sobre estes fenómenos relacionados com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (o objetivo 8.7), no âmbito da 72.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU, cujo debate geral anual hoje se iniciou na sede da organização, em Nova Iorque.

Dos 40 milhões de vítimas de escravatura moderna, 25 milhões foram submetidas a trabalho forçado e 15 milhões a casamentos forçados.