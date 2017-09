Actualidade

As propostas do PSD para reforçar a supervisão financeira e completar a União Bancária europeia foram hoje discutidas em plenário na Assembleia da República, com PS, BE e PCP a tecerem várias críticas a algumas sugestões lançadas.

Maria Luís Albuquerque, deputada do PSD, lançou o debate realçando as "drásticas alterações e desenvolvimentos" que o setor financeiro europeu conheceu nos últimos anos, enfatizando o lançamento da União Bancária com o objetivo de criar um mercado bancário e financeiro mais transparente, unificado e seguro.

A antiga ministra das Finanças assinalou as recentes intervenções em instituições financeiras em Portugal, que "evidenciaram problemas e desequilíbrios que reportam a um modelo e paradigmas de controlo e supervisão anteriores", para defender a "necessidade de alterações que, sem causar ruturas estruturais nem perturbações do sistema financeiro nacional, conduzam à proteção dos contribuintes e a uma sustentada confiança no mercado e nas instituições".