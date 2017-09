Actualidade

A Universidade da Beira Interior (UBI) acredita que o financiamento atribuído à instituição ainda possa ser alterado no Orçamento do Estado, dado as posições manifestadas pelos elementos da Comissão Parlamentar, que hoje reuniram com o reitor.

"Daquilo que me foi dito e tendo em conta que a maioria dos representantes partidários prometeram levantar a questão em sede de discussão do Orçamento do Estado, saio com esperança de que a UBI possa ter um reforço de verba para este ano, no mínimo de 1,2 milhões de euros, que é o valor necessário para podermos equilibrar as contas deste ano", afirmou o reitor da UBI, António Fidalgo.

No dia 07, António Fidalgo informou publicamente que a UBI não tinha submetido a proposta de orçamento para 2018 devido a um "subfinanciamento crónico" que a instituição enfrenta há anos.