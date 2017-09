'Vistos Gold'

A coordenadora do BE, Catarina Martins, insistiu hoje no fim dos 'Vistos Gold', um regime de autorização de residência para investimento que, além de provocar a especulação imobiliária, serve ainda "para lavar dinheiro de esquemas de corrupção".

Numa ação de campanha autárquica com os candidatos do BE às câmaras de Porto e de Vila Nova de Gaia, Catarina Martins elencou aqueles que são os problemas de uma das prioridades do partido nesta corrida eleitoral, a habitação.

"Mecanismos como os 'Vistos Gold', nós sempre dissemos, provocavam a especulação imobiliária e está à vista também servem para lavar dinheiro até de esquemas de corrupção, como sabemos agora pelas notícias", criticou.