Actualidade

O ministro das Finanças grego, Euclides Tsakalotos, considerou que são "muito boas notícias" o facto de a dívida portuguesa ter saído do 'lixo', sublinhando que "é possível alcançar tal sucesso mesmo prosseguindo uma agenda progressiva".

Numa declaração para a Lusa, em reação à decisão de sexta-feira passada da Standard and Poor's (S&P), que melhorou o 'rating' de Portugal passando-o para um nível de investimento, Euclides Tsakalotos afirma, no entanto, que pelo facto de se tratar de uma boa notícia "não é dizer que, para um governo progressivo, o árbitro final do seu desempenho devem ser os mercados e as agências de 'rating'".

"O que é promissor, não só para Portugal mas também para o resto da Europa, é que é possível alcançar tal sucesso mesmo prosseguindo uma agenda progressiva", defendeu o governante grego.