O presidente da RTP disse hoje à Lusa que "se vingar uma lei muito restritiva" dos estatutos sobre a escolha dos membros do Conselho Geral Independente (CGI) "haverá mais dificuldade, no futuro, em reunir pessoas de qualidade" para aquele órgão.

Em 14 de setembro, o presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), Carlos Magno, lamentou "as dificuldades que uma leitura restritiva ou uma análise incoerente possam a vir a introduzir na escolha de pessoas com óbvio perfil" para o CGI, órgão que supervisiona a RTP, por ocasião da indigitação por parte do Governo do diplomata Seixas da Costa para aquela entidade.

"A ser assim, ninguém com prática e atividade profissional nesta área [media] estará em condições de vir a ser formalmente compatível", acrescentou Carlos Magno, na declaração de voto na deliberação sobre o nome do diplomata para o CGI, depois do órgão não ter chegado a consenso no que respeita às incompatibilidades.