Tancos/Armas

O ministro da Defesa Nacional anunciou hoje um conjunto de medidas para reforçar as condições de segurança das instalações de armazenamento de material militar sensível, na sequência do furto de material militar dos Paióis Nacionais de Tancos.

"Ao nível dos procedimentos, o Ministro da Defesa Nacional determinou a elaboração por parte do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, em coordenação com os Chefes dos Ramos (CEM), no prazo de 60 dias, de um normativo único para o manuseamento e transporte de material militar sensível, bem como a elaboração, no prazo de 90 dias, de procedimentos comuns para o empenhamento dos militares na proteção de infraestruturas que armazenam este tipo de equipamentos", refere o gabinete do ministro Azeredo Lopes em comunicado.

Ainda no âmbito dos procedimentos, a Secretaria Geral do Ministério da Defesa Nacional deverá desenvolver, através do Centro de Dados da Defesa Nacional e em coordenação com os ramos, no prazo de 180 dias, um sistema de informação comum para controlo efetivo de material militar sensível.