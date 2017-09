Actualidade

Um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter abalou hoje a cidade do México, fazendo com que os edifícios abanassem violentamente, segundo agências internacionais.

De acordo com um relatório preliminar do Serviço Nacional de Sismologia (SSN) o epicentro estava localizado a sete quilómetros a oeste de Chiautla de Tapia, no estado central de Puebla.

A extensão dos danos ainda está por apurar.