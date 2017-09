Actualidade

Pelo menos uma pessoa morreu hoje na ilha francesa de Guadalupe à passagem do furacão Maria, de categoria 5, e outras duas estão desaparecidas, anunciaram as autoridades locais.

A vítima mortal "não respeitou as instruções de confinamento" à habitação e foi atingida esta madrugada por uma árvore em queda, e as outras duas pessoas foram dadas como desaparecidas após o naufrágio do barco em que seguiam, ao largo da ilha La Désirade, pertencente a Guadalupe, precisaram as autoridades.

Depois de deixar um rasto de destruição, com graves danos nas infraestruturas, não só em Guadalupe, mas também nas ilhas de Martinica e Dominica, nas Antilhas Menores, o furacão Maria, de categoria 5, a de maior intensidade, atravessa agora o mar das Caraíbas em direção a Porto Rico e às Ilhas Virgens norte-americanas, podendo tocar terra em St. Croix entre hoje e quarta-feira.