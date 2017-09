Actualidade

A SAD do Benfica anunciou hoje um resultado líquido consolidado recorde de 44,5 milhões de euros (ME) na época 2016/17, num exercício que registou uma redução da dívida bancária de quase 90 ME.

No Relatório e Contas relativo ao período de 01 de julho de 2016 a 30 de junho de 2017, a sociedade anónima destaca "o maior resultado líquido na história da SAD", bem como um "recorde de receitas da Benfica SAD e Grupo SLB".

Segundo o documento, o grupo de empresas que compõem o universo Benfica obteve receitas de 285 ME, dos quais 253 ME são respeitantes à SAD.