Actualidade

O número de anúncios e de contratos públicos aumentou em agosto de 2017, face ao mesmo período do ano passado, tendo sido publicados 856 anúncios e reportados mais 10.319 contratos no portal BASE.

A síntese mensal de contratação pública, divulgada hoje pelo Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção (IMPIC), revela que, em agosto deste ano, foram publicados menos 173 anúncios, comparando com o mês anterior, mas houve um aumento da despesa prevista de 402 milhões de euros (859 milhões de euros em agosto, contra 457 milhões de euros em julho).

De acordo com o documento, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, em agosto de 2017 foram publicados em Diário da República mais 162 anúncios que em igual período de 2016, o que se traduz num acréscimo da despesa prevista de 589 milhões de euros.