Autárquicas

A coordenadora do BE, Catarina Martins, traçou hoje o objetivo eleger um vereador para a Câmara do Porto, admitindo até poder "ir bem mais longe", considerando que "tem faltado" a representação do partido na autarquia portuense.

"Nós no Porto precisamos de estar na Câmara Municipal. Nunca estivemos e tem faltado um vereador do Bloco de Esquerda na Câmara", disse Catarina Martins durante uma ação de campanha autárquica que começou na ribeira do lado de Vila Nova de Gaia e, depois da passagem a pé pelo tabuleiro da ponte Luís I, terminou no Porto.

A líder do BE foi mais além: "acho que até podemos ir bem mais longe do que um vereador do Bloco na Câmara do Porto".