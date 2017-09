Actualidade

Ryan Gauld e Rodrigo Defendi, jogadores do Desportivo das Aves lesionados no jogo frente ao Marítimo, da sexta jornada da I Liga de futebol, vão ficar afastados entre três a seis semanas, revelou fonte avense.

De acordo com a mesma fonte do clube das Aves, Gauld, com um problema na coxa esquerda, deverá ficar afastado dos relvados entre quatro a seis semanas. Emprestado pelo Sporting ao Desportivo das Aves, o médio escocês, de 21 anos, tem sido um dos jogadores mais utilizados na I Liga, tendo jogado nos seis encontros disputados até ao momento.

Já Rodrigo Defendi, lesionado no adutor direito, tem uma paragem prevista de três semanas.