O plano de insolvência da construtora Obrecol foi aprovado em Assembleia de Credores, tendo sido hoje publicada a deliberação no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, Juízo de Comércio.

O administrador de insolvência é Artur Bruno Vicente, de acordo com a informação disponibilizada no Portal Citius, do Ministério da Justiça.

Dos quase 100 credores identificados no processo, destacam-se várias instituições financeiras, como os bancos BPI, BBVA Portugal, Popular Portugal, Santander Totta, Bankinter e Caixa Leasing e Factoring, e as entidades da área seguradora Fidelidade e Cosec, várias empresas ligadas aos materiais de construção, e a agência de viagens e turismo Cosmos.