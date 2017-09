Actualidade

A votação do diploma sobre o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP) foi adiada para a primeira semana de outubro, disseram hoje à Lusa fontes parlamentares.

A votação na especialidade das propostas de alteração ao PREVPAP estava prevista para a manhã de hoje, e a votação final para esta quarta-feira, mas o CDS pediu um adiamento e o diploma será agora votado a 03 de outubro no grupo de trabalho, estando prevista a votação final para a sexta-feira seguinte.

Segundo disse à Lusa o deputado do CDS António Carlos Monteiro, o partido pediu o adiamento da votação por ter "várias dúvidas de constitucionalidade" sobre a proposta do Governo e por "falta de condições" para analisar as propostas de alteração apresentadas pelo BE, que foram entregues na segunda-feira à tarde.