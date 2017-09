Actualidade

A magnitude do sismo que abalou hoje a cidade do México foi revisto para 7,1 na escala de Richter com epicentro a 12 quilómetros a sudeste de Axochiapan, no estado central de Morelos, a uma profundidade de 57 quilómetros.

Segundo o Serviço Nacional de Sismologia (SSN), o sismo foi registado às 13:14 (hora local.

O SSN atualizou a informação dada anteriormente num relatório preliminar que indicava um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter, com epicentro localizado a sete quilómetros a oeste de Chiautla de Tapia, no estado central de Puebla.