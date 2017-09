Actualidade

O número de pessoas atropeladas no concelho de Miranda do Corvo durante um funeral aumentou para 12, embora todos com ferimentos considerados ligeiros, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo disse inicialmente à agência Lusa que se tratavam de sete feridos, quatro deles com gravidade, o que não se veio a verificar após a triagem das equipas médicas.

O acidente ocorreu na estrada de acesso à igreja de Semide, pouco depois das 18:30, quando as pessoas acompanhavam um funeral e uma viatura ficou sem travões e abalroou o cortejo.