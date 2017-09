Actualidade

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) afirmou hoje que vai reavaliar se mantém ou desconvoca a greve de outubro, depois de ter obtido "grande abertura" dos grupos parlamentares para "discutir integralmente" o estatuto dos magistrados judiciais.

"Foi-nos dito claramente que não havia nada no estatuto que não viesse a ser discutido. Apresentámos aquilo que nós tinhamos proposto à senhora ministra [da Justiça] em termos de desenho de carreira. Não nos pareceu que houvesse uma rejeição liminar dessas propostas. Houve essa manifestação de vontade por parte do Partido Socialista e isso para nós é importante", afirmou à agência Lusa a presidente da ASJP, Manuela Paupério.

A estrutura sindical esteve hoje reunida com o grupo parlamentar do PS, depois de já ter sido recebida pelos deputados do PSD e do CDS-PP, e Manuela Paupério falou em "grande abertura" dos deputados para "discutir integralmente" o estatuto dos juízes e adiantou se que a direção sindical vai "reavaliar a situação": "Mantemos ou desconvocamos a greve".