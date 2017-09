Londres/Ataque

Um terceiro suspeito foi detido depois do atentado com uma bomba artesanal que provocou 30 feridos no metropolitano londrino, na sexta-feira passada, anunciou hoje à noite a política britânica.

Um homem de 25 anos foi interpelado em Newport, no País de Gales, a cerca de 200 quilómetros a oeste de Londres, anunciou a Polícia Metropolitana da capital do Reino Unido, avançando que estava em curso uma busca.

RN // ARA