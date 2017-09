México/Sismo

O governador do Estado do México afirmou que já existem pelo menos duas mortes confirmadas depois do sismo de 7,1 na escala de Richter com epicentro a 12 quilómetros a sudeste de Axochiapan, no Estado central de Morelos.

Alfredo del Mazo afirmou à estação televisiva "Televisa" que uma das vítimas mortais é um trabalhador de uma pedreira que foi atingido depois do sismo ter provocado um deslizamento de pedras, enquanto a outra morreu ao ser atingida por um poste.

As estações televisivas mexicanas estão a mostrar imagens de vários edifícios que a colapsar, com o presidente da autarquia da Cidade do México, Miguel Angel Mancera, a afirmar que existe a confirmação de pessoas presas no interior dos edifícios que colapsaram.