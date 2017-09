Actualidade

Os jogadores Allano e Marcão, do Estoril-Praia e do Rio Ave, respetivamente, foram punidos com um jogo de suspensão, segundo o mapa de castigos revelado hoje pela secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Os dois atletas foram expulsos com vermelho direto nos encontros que as suas equipas disputaram no passado fim de semana, tendo sido punidos com uma partida de suspensão.

Além do mapa de castigos, foi ainda revelado o arquivamento do processo disciplinar instaurado ao Benfica após o encontro da 24. jornada da última liga, que os 'encarnados' disputaram em Santa Maria da Feira em 04 de março deste ano e que venceram por 1-0.