Sismo/México

O presidente do México, Enrique Peña Nieto, ativou o plano de emergência do país, designado "PlanMX", por causa do sismo de magnitude 7,1 registado hoje no Estado central de Morelos, e que causou pelo menos 44 mortos.

Na rede social Twitter, Enrique Peña Nieto revelou ainda que convocou o Comité Nacional de Emergências, para coordenar todas as ações de ajuda, e que todos os hospitais que ficaram danificados com o sismo estão a ser evacuados.

O "PlanMX" permite que as autoridades acelerem a resposta de emergência em situações de maior gravidade.