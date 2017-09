México/Sismo

O sismo de 7,1 na escala de Richter que atingiu hoje vários Estados do México causou já pelo menos 49 mortos, informaram as autoridades no seu mais recente balanço oficial.

Das 49 vitimas mortais, número avançado pela agência France Press, 42 ocorreram no Estado de Morelos e duas na Cidade do México, segundo informaram os governadores locais, citados nas agências internacionais, que não avançam o local das outras cinco mortes.

O Presidente do México ativou o plano de emergência do país.