Sara Sampaio e Neymar estiveram juntos numa festa em Londres e não esconderam amizade que os une.

Sara Sampaio divertiu-se com Neymar numa festa privada, na madrugada da passada terça-feira, e gerou um burburinho nas redes sociais.

É que a modelo portuense divulgou vídeos e fotografias ao lado do craque do Paris Saint-Germain durante um evento em Londres, onde revelou uma grande cumplicidade com o seu amigo.

No entanto, a relação não vem de agora, até porque a portuguesa e o brasileiro protagonizaram juntos uma campanha publicitária para uma casa de apostas.

Assim, para tristeza de muitos, Sara, 26 anos, e Neymar, 25, não passam de grandes amigos: a modelo namora com o milionário britânico Oliver Ripley há um ano e Neymar terminou recentemente um namoro com a atriz brasileira Bruna Marquezine.