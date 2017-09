México/Sismo

As autoridades mexicanas elevaram para 79 o número de mortos na sequência do sismo que de 7,1 na escala de Richter que atingiu hoje vários Estados do México.

De acordo com um balanço preliminar das autoridades estatais, 54 mortes ocorreram no Estado de Morelos, 13 em Puebla, oito no Estado do México e quatro na capital, Cidade do México.

O Presidente do México ativou o plano de emergência do país.