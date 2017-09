México/Sismo

O embaixador português no México disse hoje à Lusa que não há, "até agora", notícia de portugueses entre as vítimas do sismo de magnitude 7,1 registado naquele país, que causou "imensos estragos".

O abalo provocou "imensos estragos, mas até agora não há notícia de vítimas portuguesas", adiantou à Lusa, por mensagem, o embaixador Jorge Roza de Oliveira.

O sismo de hoje teve o epicentro a 12 quilómetros a sudeste de Axochiapan, no Estado central de Morelos, e causou pelo menos 79 mortos, segundo o mais recente balanço das autoridades mexicanas.