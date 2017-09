México/Sismo

As autoridades mexicanas elevaram para 92 o número de mortos na sequência do sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter que atingiu hoje vários estados do México.

De acordo com um balanço preliminar das autoridades estatais, 54 mortes ocorreram no estado de Morelos, 26 em Puebla, oito no Estado do México e quatro na capital.

O sismo teve o seu epicentro a 12 quilómetros a sudeste de Axochiapan, no estado central de Morelos, a uma profundidade de 57 quilómetros, e destruiu uma ponte que liga a capital, a Cidade do México, com Acapulco.