México/Sismo

As autoridades mexicanas elevaram para 119 o número provisório de mortos na sequência do sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter que atingiu terça-feira vários Estados do México na terça-feira.

Este número foi atualizado poucos minutos depois de o director do Centro Nacional de Prevenção de Desastres, Carlos Valdés, ter anunciado um balanço provisório de 105 mortos, numa comunicação transmitida em direto pelo canal de televisão mexicano Televisa.

O balanço provisório de vítimas mortais tem sido sucessivamente atualizado, à medida que as equipas de socorro fazem buscas nos escombros de vários edifícios que ruíram devido ao sismo, registado às 13:14 locais de terça-feira (19:14 em Lisboa).