México/Sismo

As autoridades mexicanas elevaram hoje para 139 o número provisório de mortos na sequência do sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter que atingiu vários Estados do México na terça-feira.

De acordo com dados oficiais preliminares citadas pela agência espanhola Efe, 64 pessoas morreram em Morelos, 36 na Cidade do México, 29 em Puebla e nove no Estado do México.

O balanço de vítimas mortais tem sido sucessivamente atualizado, à medida que as equipas de socorro fazem buscas nos escombros de vários edifícios que ruíram devido ao sismo, registado às 13:14 locais de terça-feira (19:14 em Lisboa).