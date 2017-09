México/Sismo

O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou tristeza pela perda de vidas e prejuízos causados pelo sismo que na terça-feira atingiu vários estados no México, e manifestou a prontidão das Nações Unidas para ajudar.

"O desastre de hoje [terça-feira] acontece duas semanas depois de o país ter sofrido um forte sismo, o qual já tinha resultado em significativa perda de vidas e sofrimento", de acordo com um comunicado divulgado pelo porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Pelo menos 139 pessoas morreram, incluindo dezenas no estado de Morelos, perto do epicentro do sismo de magnitude 7,1. Dezenas de pessoas morreram também na capital, Cidade do México, segundo o mais recente balanço das autoridades.