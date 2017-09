México/Sismo

As autoridades mexicanas elevaram hoje a 196 o número de vítimas mortais do sismo de magnitude 7,1 que atingiu o centro do país, enquanto os serviços de emergência continuam as operações de resgate nas zonas afetadas.

O mais recente balanço da Proteção Civil mexicana indicou um total de 196 mortos: 97 na capital, 55 em Morelos, 32 em Puebla, dez no estado do México, um em Guerrero e outro em Oaxaca.

O balanço de vítimas mortais tem sido sucessivamente atualizado, à medida que as equipas de socorro fazem buscas nos escombros de vários edifícios que ruíram devido ao sismo, registado às 13:14 locais de terça-feira (19:14 em Lisboa).