México/Sismo

Pelo menos 196 pessoas morreram no sismo de magnitude 7,1 que atingiu o centro do país na terça-feira, e que ocorreu precisamente no dia do aniversário do abalo que causou milhares de vítimas há 32 anos.

O sismo que abalou vários Estados do México na terça-feira é já considerado um dos terramotos mais mortíferos desde 1985.

A 07 de setembro passado, um sismo de magnitude 8,1 abalou a costa sul do México, causando pelo menos 90 mortos.