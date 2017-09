México/Sismo

O Presidente da Venezuela expressou na terça-feira solidariedade com o povo do México, na sequência do sismo que causou pelo menos mais de uma centena de mortos, e ofereceu ajuda humanitária.

"Toda a nossa solidariedade com o México, nesta hora de tanta dor. Força México! A Venezuela está pronta para a solidariedade cristã e amorosa", escreveu Nicolás Maduro, na sua conta na rede de mensagens instantâneas Twitter.

Antes, durante uma concentração de simpatizantes, no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, o chefe de Estado disse que a Venezuela está pronta a prestar a ajuda necessária ao povo mexicano.