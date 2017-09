México/Sismo

As autoridades mexicanas corrigiram para 149 o número de vítimas mortais do sismo registado em vários estados na terça-feira, quando prosseguem as operações de socorro nas zonas afetadas.

"Correção, até ao momento foram reportados 149 mortos", escreveu o coordenador da Proteção Civil mexicanca, Luis Felipe Puente, depois de o organismo ter indicado 196 vítimas mortais num balanço anterior.

Luis Felipe Puente precisou que 55 mortos foram registados em Morelos, 49 na Cidade do México, 32 em Puebla, dez no estado do México e três em Guerrero.