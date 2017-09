México/Sismo

O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, disse hoje à Lusa que, até cerca das 03:30 (hora de Lisboa), não havia registo de portugueses entre as vítimas do sismo que atingiu o México na terça-feira à noite.

"Até às 03:30 [21:30 no México], não havia registo de qualquer português" entre as vítimas, adiantou à Lusa o governante, que indicou contudo que é ainda "muito prematuro" fazer uma avaliação das consequências do abalo.

As autoridades mexicanas, acrescentou, "estão em fase de procura avaliar os estragos e vítimas".