A organização Humam Rights Watch (HRW) instou hoje as Nações Unidas a pressionarem a Coreia do Norte para prevenir e investigar os abusos sexuais a menores, crime que o regime de Pyongyang diz que não existe no seu país.

Segundo aquela organização dos direitos humanos, Pyongyang insiste em afirmar que não tem havido um único caso de abuso sexual de menores na última década, argumentando que "semelhantes atos são inconcebíveis" para os norte-coreanos, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

A organização humanitária assegura, contudo, que tem conhecimento de pelo menos quatro casos documentados entre 2008 e 2015 e de outros três no início da década, que refletem uma preocupante desproteção das meninas norte-coreanas por parte das autoridades perante os abusos sexuais.