Os mais de 130 mil passageiros afetados entre junho e agosto por atrasos e cancelamentos de voos em Portugal podem reclamar 46 milhões de euros às companhias aéreas, correspondentes a perto de 900 incidências, segundo dados hoje divulgados.

De acordo com a espanhola Gate28, que oferece um serviço de reclamações de compensação por atraso ou cancelamento de voo, as 891 incidências indemnizáveis registadas de 01 de junho a 31 de agosto - mais 5,5% do que no último verão - afetaram 133.650 passageiros (126.600 passageiros em 2016), que diz terem direito a compensações de 46 milhões de euros, acima dos 44 milhões de euros de 2016.

Segundo destaca, o dia 24 de julho foi "o pior dia para voar do verão", com 67 incidências em voos de e para Portugal (7,5% dos atrasos e cancelamentos indemnizáveis de todo o verão) resultantes dos ventos fortes registados no Funchal. Pelo contrário, 15 de junho foi "o melhor dia" para voar, com apenas dois atrasos e cancelamentos.